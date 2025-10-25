Литва второй раз за неделю закрыла пункты пропуска на границе с Беларусью

Литва второй раз за неделю закрыла пункты пропуска на границе с Беларусью

Власти Литвы уже второй раз за неделю приняли решение закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

Как утверждает премьер Литвы Инга Ругинене, причина закрытия — «налет метеозондов» с контрабандой сигарет. Власти республики планируют держать «Мядининкай» («Каменный Лог» с белорусской стороны) и «Шальчининкай» («Бенякони») закрытыми до 12:00 субботы. По данным елорусских пограничников, въезда в Литву из Беларуси ожидают уже около 1600 фур.

Как отмечает информагентство, о «массовом» налете метеорологических зондов с контрабандой сигарет власти Литвы заявляли также 22 октября. Тогда тоже закрывались 2 наземных пункта пропуска. «Считаем, что наши ответственные представители, МИД должны обратиться к более жестким действиям в общении с белорусскими властями и подчеркнуть: если подобное будет повторяться, мы можем на более длительное время вообще закрыть границу с Беларусью», — заявил тогда советник президента Дейвидас Матуленис.


