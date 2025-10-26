Президент Литвы предложил ограничить транзит в Калининградскую область

Президент Литвы предложил ограничить транзит в Калининградскую область

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит в Калининградскую область и закрыть границу с Белоруссией на длительный срок из-за воздушных шаров с контрабандой, сообщает РБК со ссылкой на LRT.

«Президент рассматривает инциденты и перебои в работе аэропортов за последние дни как гибридную атаку на Литву, на которую необходимо ответить как симметрично, так и асимметрично», — заявили в канцелярии Науседы агентству BNS, пишет LRT. Правительство готовится предложить меры в ближайшие дни. «Среди вариантов, которые необходимо рассмотреть, — долгосрочное закрытие границы с Беларусью и ограничение транзита в Калининград», — сказали в канцелярии.

Как напоминает РБК, в пятницу и субботу Вильнюсский аэропорт закрывался из-за белорусских метеозондов с контрабандой, в пятницу некоторое время не работал и Каунасский аэропорт. В ответ Литва несколько раз объявляла о закрытии двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией — «Шальчининкай» и «Мядининкай».

Национальный центр кризисного управления сообщил, что на данный момент изъято четыре метеозонда с сигаретами. Они были зафиксированы близ городов Лаздияй, Друскининкай, Шальчининкай, а также частично в Алитусском районе.

По данным «Литовских аэропортов» (управляют тремя международными аэропортами — в Вильнюсе, Каунасе и Паланге), потери за один день могут составить 17 тыс. евро, сообщил глава центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.



