Под Краснознаменском произошло ДТП с пострадавшим из-за открутившегося колеса фуры

В пятницу вечером в Краснознаменском районе произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в районе 19 часов на 174 км 800 м автодороги «Калининград (от Борисово)-Знаменск-Озерск-Гусев-Добровольск-Неман». Во время движения у фуры произошло откручивание колеса от полуприцепа, которое попало в легковой автомобиль, двигавшийся во встречном направлении. В результате 14-летний пассажир легковушки получил телесные повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.