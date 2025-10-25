В Правдинском районе спасатели МЧС помогли заблудившейся на болоте Целау женщине (фото)

Фото регионального управления МЧС
В Правдинском районе спасатели МЧС помогли вернуться домой заблудившейся на болоте местной жительнице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В пятницу утром в экстренные службы обратились родственники пожилой женщины, которая накануне собирала ягоды в окрестностях болота Целау под Правдинском и не вернулась домой. В поисках принимали участие 11 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. Операция осложнялась тем, что обследуемая территория труднопроходима, при этом с пострадавшей не было телефонной связи. Тем не менее спустя два часа женщина была обнаружена. Медицинская помощь ей не потребовалась.


