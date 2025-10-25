В Калининградской области съехал в кювет туристический автобус (фото)

В Калининградской области в субботу съехал в кювет туристический автобус, перевозивший участников программы «Балтийское долголетие» сообщают очевидцы. Пострадавших нет.



«ДТП произошло в 1,5 км от пос. Изобильное Полесского района. Группа направлялась на экскурсию в женский монастырь», — рассказал очевидец. По его словам, серьезно в аварии никто не пострадал. «В основном люди жаловались на давление», — отметил собеседник.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, причины ДТП устанавливаются.