МЧС задействовало 15 человек в ликвидации ДТП с туристическим автобусом

В субботу на месте ДТП с туристическим автобусом, перевозившим группу на экскурсию в монастырь в Полесском районе, работали 15 человек личного состава регионального управления МЧС и три спецавтомобиля, сообщает пресс-служба ведомства.



«На трассе вблизи поселка Изобильное не справился с управлением и совершил съезд в кювет водитель экскурсионного автобуса. В транспортном средстве находилось 40 человек. Специалисты МЧС России эвакуировали пассажиров через переднюю дверь. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.

По данным МЧС, туроператор направил на место происшествия второй автобус, все пассажиры благополучно убыли до места назначения.

Как сообщают участники экскурсии, автобус съехал в кювет и увяз в болотистой местности. Производить эвакуацию помогала гид группы, а также один из местных жителей.

Напомним, по данным очевидцев, ДТП произошло в 1,5 км от пос. Изобильное Полесского района. Группа направлялась на экскурсию в женский монастырь, серьезно в аварии никто не пострадал. «В основном люди жаловались на давление», — отметил очевидец.