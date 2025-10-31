Источник: Максима Брычука обвиняют в мошенничестве при ремонте котла в Балтийске

Директора МУП «Тепловые сети Балтийска», а также экс-сити-менеджера Балтийска Максима Брычука обвиняют в мошенничестве при капремонте водогрейного котла в одной из котельных города. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник.

Предварительно установлено, что в 2024 году между подозреваемым и строительной организацией был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла. «Действуя умышленно, из корыстных побуждений, обвиняемый и директор строительной организации внесли в документацию недостоверные сведения, завысив стоимость фактически выполненных работ, в связи с чем подозреваемым на счет строительной организации необоснованно были перечислены из бюджета унитарного предприятия денежные средства в размере свыше 1 млн руб.», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным портала «Rugrad», первую закупку провели в июле с максимальной ценой 2,58 млн руб. в форме запроса предложений. В итоге договор заключили за 2,52 млн руб. Вторые торги на ремонт котла прошли в октябре 2024 года в форме закупки у единственного поставщика за 8,98 млн руб. Речь идет о проведении ремонта в котельной № 3 по проспекту Ленина, 66г в Балтийске.

В отношении Брычука возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». По решению суда фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«По уголовному делу продолжается выполнение полного комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, установление всех лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, а также установление дополнительных эпизодов преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается», — добавляет пресс-служба СК.

Максим Брычук был назначен сити-менеджером Балтийска в сентябре 2011 года. В 2013 году прокуратура сообщила, что администрация установила на автомобиль, принадлежащий Брычуку, охранную сигнализацию на общую сумму 14 тыс. руб. за счёт муниципального бюджета. В июне 2023-го на перекрестке ул. Дубинина и Зеленой в Балтийске произошла авария на водопроводе, в результате 30 тыс. жителей города и воинские части остались без воды на трое суток. После этого жители начали собирать подписи за отставку сити-менеджера. В сентябре 2013 года депутаты местного совета проголосовали за отставку Брычука.

Портал «Rugrad» также сообщает, что ремонт водогрейного котла фигурирует в уголовном деле заместителя главы администрации Балтийска Максима Коваленко, которому в феврале 2025 года было предъявлено обвинение за передачу взятки главе Сергею Мельникову взамен на общее покровительство и попустительство.

