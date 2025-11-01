Передано в суд дело главы стройфирмы, обвиняемого в мошенничествах на 20,3 млн

Передано в суд дело главы стройфирмы, обвиняемого в мошенничествах на 20,3 млн

Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из строительных организаций региона. Он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Преступления выявлены и задокументированы региональным УФСБ. Об этом сообщила пресс-служба областного СК.

По данным следствия, в 2022 году обвиняемый, выполняя муниципальный контракт по переводу на природный газ котельной по улице Чувашской в Калининграде, умышленно внес в документацию недостоверные сведения, завысив объем и стоимость фактически выполненных работ. В результате ему необоснованно и были выплачены из областного городского бюджетов денежные средства в сумме 12,5 млн рублей.

Кроме того, в 2023 году обвиняемый, исполняя условия договоров с муниципальным предприятием «Калининградтеплосеть» по реконструкции теплосетей по ул. Ульяны Громовой – Самаркандской и ул. Лесной – Первомайской – Тургенева, включил в стоимость выполненных работ расходы на приобретение оборудования и материалов, которые в действительности не применялись при реконструкции, а также завысил объемы и стоимость фактически выполненных работ. Указанными действиями, по данным следствия, обвиняемый причинил материальный ущерб в размере 3,8 и 4 млн рублей соответственно.

На стадии следствия обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемых преступлениях и в полном объеме возместил причиненный ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

