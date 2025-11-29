Главу стройфирмы признали виновным в мошенничествах на 20,3 млн рублей (видео)

Все новости по теме: Криминал

В Калининграде генерального директора строительной организации признали виновным в мошенничествах на 20,3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Следствием и судом установлено, что в 2022 году предприниматель, в рамках исполнения муниципального контракта по переводу на природный газ котельной на ул. Чувашской в Калининграде, заключенного с МП «Калининградтеплосеть», действуя умышленно, из корыстных побуждений, внес в документацию недостоверные сведения, завысив объем и стоимость фактически выполненных работ. Из бюджетов Калининградской области и ГО «Город Калининград» ему необоснованно выплатили денежные средства в размере 12,5 млн рублей.

Кроме того, в 2023 году фигурант, исполняя условия договоров с муниципальным предприятием «Калининградтеплосеть» по реконструкции тепловых сетей по ул. Ульяны Громовой — ул. Самаркандская и ул. Лесная — ул. Первомайская — ул. Тургенева, используя подложные документы, включил в стоимость выполненных работ расходы на приобретение оборудования и материалов, которые в действительности не применялись при реконструкции, а также завысил объемы и стоимость фактически выполненных работ. Он причинл материальный ущерб муниципальному предприятию в размере 3,8 и 4 млн рублей соответственно.

Видео: СУ СК России по Калининградской области

На стадии следствия генеральный директор полностью признал вину в инкриминируемых преступлениях и в полном объеме возместил причиненный ущерб.

Собранные следственным отделом по Ленинградскому району Калининграда доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора генеральному директору. Он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Приговором Ленинградского районного суда, с учетом деятельного раскаяния, полного возмещения причиненного ущерба и других смягчающих обстоятельств подсудимому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговор не вступил в законную силу.

