В ДТП под Правдинском погибли два человека (видео)

В ДТП под Правдинском погибли два человека (видео)
Скриншот видео регионального управления Госавтоинспекции
В понедельник, 3 ноября, на 73 километре автодороги «Калининград — Крылово через Правдинск» произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля, сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

ДТП произошло в районе 5 часов 45 минут. «Водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем „Ауди“, на прямом участке дороги не учёл дорожные метеорологические условия, допустил наезд на придорожное дерево слева по ходу движения, после чего произошло возгорание транспортного средства. В результате дорожного происшествия водитель и пассажирка 2003 года рождения погибли на месте ДТП», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


