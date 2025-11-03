Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП в Правдинском округе (фото)

Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП в Правдинском округе (фото)
Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области
Все новости по теме: ДТП

Установление обстоятельств смертельного ДТП в Правдинском округе контролирует прокуратура. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ДТП произошло утром 3 ноября на 73 километре автодороги «Калининград — Крылово через Правдинск». По предварительным данным, водитель автомобиля «Ауди» не учёл метеорологические условия и врезался в придорожное дерево, после чего произошло возгорание транспортного средства. В результате дорожного происшествия водитель 2001 года рождения и пассажирка 2003 года рождения погибли на месте ДТП.

На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует прокурор Правдинского района Дмитрий Митряев. «Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия, ход и результаты процессуальной проверки по данному факту», — добавили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

