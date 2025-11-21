Прокуратура требует компенсацию в пользу подростка, которого ранил ножом отец

Прокуратура требует компенсацию в пользу подростка, которого ранил ножом отец
Фото пресс-службы областной прокуратуры
Прокуратура обратилась в суд с иском к жителю Гвардейского района, который ранил ножом собственного сына. Надзорное ведомство намерено взыскать с мужчины компенсацию морального вреда в пользу подростка. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что 2 октября в доме по улице Новой в поселке Комсомольск в ходе бытового конфликта мужчина нанес ножевое ранение своему 13-летнему сыну. В результате подростку была причинена резаная рана левой руки.

Прокурор Гвардейского района обратился в суд с иском о взыскании с мужчины компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей в пользу несовершеннолетнего. Исковое заявление находится на рассмотрении. Ранее по данному факту в отношении отца ребенка в суд направлено уголовное дело об угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью.

