Калининградец разбил витрины «Янтарной шкатулки» на Ленинском ради янтарных часов (фото)

В Калининграде задержан мужчина, разбивший витрины магазина «Янтарная шкатулка» на Ленинском проспекте. Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Калининградской области, в ночь с субботы на воскресенье 26-летний мужчина проник в ювелирный магазин, после чего сигнал о срабатывании охранной сигнализации поступил на пульт дежурного центра оперативного управления городского отдела вневедомственной охраны.

«Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили, что стекло витрины магазина разбито, а в помещении находится мужчина. Он пытался похитить восемь изделий из янтаря, большинство из которых — часы. Подозреваемого задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Свой поступок задержанный объяснил желанием остановить время», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Калининградской области

Установлено, что мужчина был ранее судим за грабеж.