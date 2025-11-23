Калининградец разбил витрины «Янтарной шкатулки» на Ленинском ради янтарных часов (фото)

Калининградец разбил витрины «Янтарной шкатулки» на Ленинском ради янтарных часов (фото)
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Калининградской области
Все новости по теме: Криминал

В Калининграде задержан мужчина, разбивший витрины магазина «Янтарная шкатулка» на Ленинском проспекте. Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Калининградской области, в ночь с субботы на воскресенье 26-летний мужчина проник в ювелирный магазин, после чего сигнал о срабатывании охранной сигнализации поступил на пульт дежурного центра оперативного управления городского отдела вневедомственной охраны.

«Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили, что стекло витрины магазина разбито, а в помещении находится мужчина. Он пытался похитить восемь изделий из янтаря, большинство из которых — часы. Подозреваемого задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Свой поступок задержанный объяснил желанием остановить время», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Калининградской области

Установлено, что мужчина был ранее судим за грабеж.


