«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка России

Калининградский «Локомотив» дома победил челябинский клуб «Динамо-Метар» в ответном матче 1/8 финала и вышел в полуфинал Кубка России. Игра состоялась во вторник, 31 марта, и завершилась с общим счётом 3:1. Об этом волейбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.

Первая партия осталась за гостями — 20:25. Во второй калининградки взяли реванш — 25:21. В третьей подопечные Андрея Воронкова вновь одержали верх — 25:16. В четвёртой «железнодорожницы» поставили победную точку со счётом 25:13.

В полуфинале соперником «Локомотива» станет «Корабелка» из Санкт-Петербурга.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

