Калининградку подозревают в финансировании запрещенной в России организации

В отношении 55-летней калининградки возбуждено уголовное дело за финансирование экстремистской международной организации, запрещенной на территории РФ. Решение о возбуждении дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных областным УФСБ, сообщила пресс-служба регионального СК.

«По версии следствия, в феврале 2024 года фигурантка, действуя умышленно, совершила денежный перевод лицу, занимающемуся сбором денежных средств для издания агитационных материалов и религиозной литературы, внесенной в список экстремистских материалов, распространяемых международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации», — отметили в СК.

Как уточнил «Новому Калининградку» источник в правоохранительных органах, речь идет о религиозном движении «Аллатра»*, основанном на Украине и действующем также в ряде стран Европы и США. В 2023 году в России его признали нежелательной организацией. В Генпрокуратуре РФ указывали, что сектанты движения на территории России получают указания от украинских кураторов о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти. В июне 2025 года Верховный суд РФ признал организацию экстремистской и постановил запретить ее на территории РФ.

По уголовному делу, возбужденному в отношении калининградки по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ, выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. За преступление, в совершении которого подозревается женщина, ей грозит срок до пяти лет лишения свободы.

* движение признано экстремистским и запрещено на территории 

