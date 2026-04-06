Регион заденет циклон «Рапунцель»: погода в Калининградской области 6 апреля

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
В понедельник, 6 апреля, в Калининградской области ожидается усиление ветра (местами до штормовых значений), а также переменная облачность с эпизодическими дождями. По сведениям Гидрометцентра России, днем в Калининграде будет не теплее +9°С (ночью температура может опуститься до +4°С) и пониженное давление — 756 мм ртутного столба. Ближе к ночи ветер чуть утихнет до 6 м/с и сменит направление с западного на северо-западное.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также опубликовал штормовое предупреждение на 6 апреля. По его данным, с 11-14 часов юго-западный и западный ветер усилится до 20-27 м/с.

Температура воздуха днем +5...+10°С (максимальные значения в восточной части области), а дожди синоптики обещают на всей территории региона.
По прогнозу «Нового Калининграда», в понедельник с утра будет малооблачная ветреная погода при +6,2°С, которая днем сменится пасмурной и дождливой при +7,7°С. В вечеру температура опустится до +7,2°С, и дождь к этому времени должен закончиться. Влажность будет на уровне 71%.

В региональном управлении МЧС России по Калининградской области со ссылкой на Калининградский ЦГМС также предупреждают о ветре, скорость которого в понедельник местами будет приближаться к штормовым значениям.

«На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Небольшие дожди. Ветер ночью западный, утром местами порывы до 17 м/с, днём 19-24 м/с. Температура воздуха днём +6...+10°С. Видимость 4-7 км», — уточняют в МЧС.

Как сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», в предстоящие сутки «ввиду нарастания градиента атмосферного давления в тыловой части циклона „Рапунцель“, в регионе ожидается усиление ветра вплоть до штормовых значений с пиком в дневные и вечерние часы».

«Утром (6-11 часов) западный ветер усилится до свежего/сильного (7-13 м/с), с порывами до 15-18 м/с в Калининграде и области и до 18-21 м/с у побережья. Днем (12-17 часов) ожидается дальнейшее усиление западного ветра с порывами до 18-22 м/с в Калининграде и на западе области (Багратионовский, Гвардейский, Гурьевский, Зеленоградский, Полесский, Славский райноны) и до 15-19 м/с на остальной части региона. На побережье порывы ветра будут достигать 20-24 м/с (местами, особенно при осадках возможны порывы до 25 м/с)», — предупреждают метеоэксперты.

Вечером порывы западного/северо-западного ветра будут достигать 15-18 м/с по области, в Калининграде и западной части региона до 18-22 м/с, у побережья по-прежнему в порывах ветер сохранить скорость до 22-25 м/с. Высота волн у побережья Балтики днем и вечером до 3-4,5 м. Синоптики предупреждают о высокой вероятности падения веток/деревьев и иных конструкций. В акватории заливов и рек (Дейма, Неман, Преголя) ожидается повышение уровня воды.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



