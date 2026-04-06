Владелец планетария в «Гианте» рассказал о последствиях пожара

На третьем этаже ТЦ «Гиант» на Московском проспекте, где накануне случился пожар, находился планетарий. Пламя до него не добралось, но прийти в неисправность из-за жара могло многое оборудование. Об этом «Балтик Плюс» рассказал руководитель центра популяризации науки имени Бесселя Константин Гуськов.

«Сейчас рано говорить о том, что уцелело, а что нет. Всё нужно смотреть, разбирать, тестировать. Но понятно, всё, что было под воздействием высокой температуры — провода внутри, какие-то электронные элементы, они могут просто уже не работать. Как такого пламени до планетария не дошло, но поплавилось очень многое», — сказал Константин Гуськов.

Имущество планетария, по его словам, застраховано не было. Удастся ли открыть центр на другой площадке и как быстро, руководство сейчас не берётся прогнозировать, но после случившегося оно надеется, что диалог с властями всё же состоится.

«У нас есть перспективные наработки. Есть письма поддержки ассоциации планетариев России, что они готовы реализовать на территории Калининградской области большие проекты», — добавил Константин Гуськов. Речь идёт в том числе о строительстве стационарного планетария.

