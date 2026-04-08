МЧС ищет очевидцев пожара в «Гианте» и пострадавших от него

Главное управление МЧС России по Калининградской области ищет очевидцев пожара в ТЦ «Гиант» и пострадавших от него. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Представители бизнеса и граждане, которые пострадали или понесли ущерб, могут оформить заявление на предоставление справки, подтверждающей факт возникновения пожара, на портале «Госуслуги». Для этого нужно зайти в мобильное приложение или свой аккаунт на компьютере и набрать «справка по пожарам» в поисковой строке. Через несколько дней после заполнения формы на указанный заявителем адрес электронной почты придет ответ.

Справку также можно получить альтернативным способом. Ее выдадут с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 и в пятницу с 8:00 до 15:45 при личном визите в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» на ул. 1812 года, 59.

Помимо прочего, главное управление регионального МЧС просит очевидцев пожара в ТЦ «Гиант» поделиться информацией по телефонам: 8(4012) 52-94-81, 8(4012) 52-94-83 (в рабочее время), а также по единому «телефону доверия» 8(4012) 93-33-33 (круглосуточно).

Напомним, что 5 апреля примерно в 14:00 в торговом центре «Гиант», расположенном на Московском проспекте в Калининграде, начался пожар. Как сообщили в МЧС региона, огонь распространился по фасаду здания и перекинулся на припаркованные рядом автомобили. В течение дня площадь пожара увеличивалась и, по данным ведомства, достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Тушение осложняли горючие материалы внутри здания и сильный ветер.

Из торгового центра эвакуировали порядка 140 человек. По предварительной информации, есть трое пострадавших.

О локализации пожара губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в 16:37. Позже в МЧС сообщили, что при тушении пожара пострадали двое пожарных. Губернатор же рассказал об увеличении очагов возгорания из-за сильного ветра. Ликвидация открытого огня была объявлена в 22:53 того же дня.