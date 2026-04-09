В Калининградской области завершили расследование уголовного дела об убийстве 21-летней давности

Следственные органы СК России по Калининградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя города Гусева. Он обвиняется в совершении преступления в 2005 году, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в феврале 2005 года обвиняемый, действуя по договоренности с шестью жителями региона, совершил разбойное нападение на семью, проживающую в частном доме по улице Спортивной в Калининграде. С главой семьи, 54-летним владельцем автомастерской, большая часть злоумышленников была знакома. Распределив роли, фигуранты организовали за домом предпринимателя слежку и изучили его распорядок дня. В целях конспирации при разбойном нападении злоумышленники использовали маски и перчатки, шнуры и наручники для связывания потерпевших, а также мешки, которые надели на головы хозяев дома.

В процессе разбойного нападения фигуранты избили владельца дома и его 36-летнюю сожительницу, требуя указать место расположения сейфа. В нем, как они предполагали, хранится крупная сумма денег.

Похитив из дома потерпевших деньги в сумме не менее 860 евро и другое имущество, включая ювелирные изделия, мобильный телефон и документы на автомобиль, соучастники скрылись с места преступления. Владельца дома, который оказывал активное сопротивление нападавшим, обвиняемый задушил. Женщина смогла освободиться и обратилась за помощью.

«Длительное время указанное преступление оставалось нераскрытым. В ходе системной работы по расследованию и раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы на территории региона, следователям регионального управления СКР и оперативникам УУР УМВД России по Калининградской области путем сопоставления фактов, известных на момент возбуждения уголовного дела, анализа имеющихся сведений и доказательств, кропотливой и последовательной работы с ранее допрошенными свидетелями удалось получить данные о причастности к совершению указанного преступления фигуранта и всех остальных соучастников разбойного нападения», — рассказали в Следкоме.

Во время допроса с последовательным предъявлением имеющихся доказательств все семеро фигурантов дали признательные показания и сообщили следствию «такие детали совершения преступления, которые не могли быть известны непричастным лицам».

Шести соучастникам, совершившим разбойное нападение, но не принимавшим непосредственного участия в убийстве хозяина дома, предъявили обвинение в разбое. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

