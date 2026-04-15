В суд поступило дело об убийстве предпринимателя в Калининграде в 2005 году

В Калининградский областной суд поступило уголовное дело об убийстве предпринимателя, совершенном в 2005 году в частном доме на улице Спортивной. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным суда, уголовное преследование шести предполагаемых соучастников прекращено в связи с истечением сроков давности. В настоящее время перед судом предстанет один обвиняемый, действия которого квалифицированы по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, сопряженное с разбоем. Заседание назначено на 17 апреля 2026 года в 10:00.

Речь идет о преступлении, расследование которого было завершено ранее. По версии следствия, в феврале 2005 года обвиняемый вместе с шестью жителями региона совершил разбойное нападение на семью, проживавшую в частном доме в Калининграде. Как установило следствие, злоумышленники заранее организовали слежку за предпринимателем, изучили его распорядок дня и при нападении использовали маски, перчатки, шнуры и наручники, а также надели мешки на головы потерпевших. В ходе нападения они избили хозяина дома и его сожительницу, требуя указать местонахождение сейфа с деньгами. Мужчина оказывал активное сопротивление, после чего обвиняемый задушил его. Женщине удалось освободиться и обратиться за помощью.

Из дома похитили деньги в сумме не менее 860 евро, ювелирные изделия, часы, мобильный телефон, документы на автомобиль и другое имущество, после чего нападавшие скрылись.

