7-летний ребенок, пострадавший в ДТП на Южном обходе, умер в больнице

Фото: ГАИ Калининградской области
7-летний ребенок, пострадавший в ДТП на Южном обходе Калининграда, скончался в больнице, несмотря на усилия медиков. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» рассказали в пресс-службе областного минздрава.

«7-летний ребенок, несмотря на все усилия медиков, к сожалению, скончался. Остальные участники аварии в удовлетворительном состоянии, они были отпущены домой», — сообщили в министерстве.

ДТП на Южном обходе произошло 14 мая. «Со стороны ул. Емельянова в направлении Московского проспекта следовал автомобиль „Мерседес“ под управлением 20-летнего водителя, который допустил наезд на остановившийся на проезжей части дороги в связи с технической неисправностью с включенной аварийной световой сигнализацией автомобиль „Черри“ под управлением 41-летней водителя. В результате ДТП водитель и пассажиры (7 и 14 лет) автомобиля „Черри“ получили телесные повреждения», — пояснили в региональном управлении Госавтоинспекции.


