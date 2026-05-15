Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, в результате которого погиб ребёнок

Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области
Прокуратура Московского района Калининграда контролирует установление обстоятельств ДТП, в результате которого погиб семилетний ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительной информации, 14 мая текущего года в 18:45 20-летний водитель автомобиля „Мерседес“, передвигаясь по Южному обходу в сторону Московского проспекта в Калининграде, совершил столкновение с автомобилем „Чери“, остановившимся на проезжей части из-за поломки», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадал семилетний мальчик, находившийся в детском кресле в автомобиле «Чери». От полученных травм ребёнок скончался в больнице.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия, ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), возбуждённого по данному факту.

