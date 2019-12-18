Алиханов объяснил, почему не рад появлению информации о его месте жительства

Алиханов объяснил, почему не рад появлению информации о его месте жительства
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
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Губернатор Антон Алиханов за время работы в Калининградской области так и не обзавелся недвижимостью на территории региона. Об этом он сообщил на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос «Нового Калининграда».

«У меня недвижимости нет. Я пользуюсь квартирой, в которой живу. Мой адрес, к сожалению, известен. К сожалению, потому что я считаю не совсем красивым со стороны товарища Давлетова, который вычислял, где я живу», — сказал Алиханов.

На вопрос о том, почему он считает некорректным появление в открытом доступе адреса губернатора, Алиханов ответил, что в «в городе есть разные люди, и мне бы не хотелось пользоваться услугами охраны или еще чего-то».

«В моей истории в этом городе не совсем адекватные люди изъявляли разные намерения в отношении меня в том числе. Это единственное, за что я переживаю. Квартира большая. Стоимость аренды — 50 тыс. руб. Нашла квартиру сотрудница моего секретариата, это ее знакомая», — сказал Алиханов.

Артур Давлетов является племянником экс-губернатора Николая Цуканова. На него, в частности, было оформлено поместье Цуканова в Ивашкино. После отставки Цуканова Давлетов занялся медиабизнесом.

Алиханов до губернаторских выборов 2017 года жил бюджетном жилье на Аллее Смелых. После выборов он переехал в просторную съемную квартиру в центральной части города.
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