Концессионер по мусору : планируем привлечь деньги экологического оператора

Помимо банковского финансирования компания «Сибинвестстрой» для реализации проекта строительства мусоросортировочного предприятия планирует воспользоваться помощью Российского экологического оператора (РЭО). Концессионером была подана соответствующая заявка в РЭО. Рассматриваются несколько вариантов софинансирования: выпуск облигаций по льготной ставке и участие в финансировании капитальных затрат. Об этом «Новому Калининграду» сообщил гендиректор «Сибинвестстрой» Евгений Барзыкин.



По банковскому финансированию на данный момент окончательного решения пока нет. Сейчас идет «согласование основных стоимостных параметров кредита». Подписание соглашения с банком запланировано на первый квартал 2020 года, отмечают в компании-концессионере.

«Для реализации проекта нами создан консорциум партнеров, которые войдут в число учредителей компании. Среди них российские и зарубежные инвесторы. В частности, Российский Фонд Прямых Инвестиций, инженерно-строительная компания — дочка Курчатовского института. Они привносят в проект не только финансовые ресурсы, но собственную экспертизу и опыт в строительстве различных объектов обращения с отходами, а также новейшие технологии переработки отходов», — отметил Евгений Барзыкин.

Ранее областные власти издали постановление о заключении концессионного соглашения с компанией «Сибинвестстрой». «Новый Калининград» выяснял, что известно об этой компании.