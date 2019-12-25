РФПИ: в калининградский мусоросортировочный проект входит испанская Urbaser

РФПИ: в калининградский мусоросортировочный проект входит испанская Urbaser
Виталий Невар / Новый Калининград
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Urbaser и еще несколько инвесторов вложат до 2,9 млрд руб. в комплекс по сортировке и размещению отходов в Калининградской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на РФПИ.

Urbaser, которая уже работает на рынке отходов почти в 30 странах, будет отвечать за инжиниринг на стадии строительства и станет оператором комплекса после его запуска. Это первое соглашение по строительству сортировочного комплекса с начала реформы обращения с отходами, которая стартовала в России 1 января 2019 года. «Рассчитываем, что применение опыта и экспертизы Urbaser, одного из ведущих европейских операторов по обращению с ТКО, позволит создать высокопроизводительную инфраструктуру в Калининградской области», — цитирует РБК гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.

Ранее «Новый Калининград» сообщал о решении областных властей заключить концессионное соглашение с компанией «Сибинвестстрой». Позднее губернатор Антон Алиханов заявил, что в проект войдут РФПИ и «дочка» Курчатовского института.
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