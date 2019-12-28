Еврокомиссия «решительно выступает» против санкции США по «Северному потоку-2»

Еврокомиссия не поддерживает санкции США против «Северного потока-2», заложенные в оборонный бюджет США на 2020 финансовый год. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, пишет «Коммерсант».

«Комиссия ЕС решительно выступает против санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проектах в соответствии с правовыми нормами»,— сказала она.

Напомним, 21 декабря США ввели санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». После этого трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работы.

