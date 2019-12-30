Антимонопольщики направили предостережение министру Ермаку

Антимонопольщики направили предостережение министру Ермаку
Андрей Ермак. Виталий Невар / Новый Калининград
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области направило министру культуры и туризма области Андрею Ермаку предостережение о недопустимости действий, направленных на проведение скоординированной ценовой политики в калининградской отрасли гостеприимства. Соответствующий документ опубликован на сайте УФАС.

Поводом для вынесения предостережения министру стали его высказывания на пресс-конференции, состоявшейся в середине декабря. На ней Ермак, в частности, жаловался на то, что цены размещения в области снизилась из-за демпинга крупных отелей и роста количества хостелов.

«Например, Crystal House очень сильно демпингует, Holiday Inn очень сильно демпингует. У нас держится „Кайзерхоф“, не снижает. Но и правильно делает, они борются за свой сегмент. И Mercure, по-моему, не сильно в это играет. Все остальные неплохо демпингуют, поэтому цена в среднем снизилась. Но могу сказать, что на это повлияли и хостелы, и небольшие гостевые дома», — сказал Ермак. Он также отметил, что, возможно, хостелам и гостевым домам нужно перестать выбирать стратегию снижения цены, а лучше работать со «своей» гостевой базой.

Средняя загрузка средств размещения в Калининградской области по итогам 2019 года — 61%, средняя стоимость номера — 3750 рублей.

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