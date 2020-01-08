Россия оказалась в десятке стран, граждане которых просят убежища в Германии

Россия оказалась на 9 месте в десятке стран, граждане которых запрашивают убежище в Германии. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-релиз Министерства внутренних дел ФРГ.

Уточняется, что в 2019 году убежище в Германии запросили 2535 граждан РФ, опередив граждан Сомали (2,2 тыс.), но отстав от выходцев из Ирана, Афганистана, Нигерии и Грузии. В тройке лидеров — граждане Сирии, Ирака и Турции (26,5 тыс., 10,9 тыс. и 10,3 тыс. соответственно).

Всего убежище на территории ФРГ запросили в 2019 году 111 тыс. человек — это на 14,3% меньше, чем годом ранее.

"Число просителей убежища в Германии снижается третий год подряд. Это показывает эффективность многочисленных мер, принятых в последние годы для борьбы с неуправляемым притоком мигрантов. В то же время миграционное давление на Германию и ее внешние границы сохраняется. Поэтому я намерен и дальше продолжать придерживаться политики гуманности и порядка в вопросах урегулирования миграции",— заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

За 2019 год его ведомство рассмотрело 183 тыс. заявок: 45 тыс. человек получили убежище в Германии, еще 19,4 тыс., чья жизнь, по мнению немецких чиновников, находится под угрозой — так называемую субсидиарную или вспомогательную защиту. Такая защита нередко предоставляется гражданам Сирии или Ирака. Почти треть просителей убежища — 54 тыс. человек — получили отказы.

Напомним, в конце декабря стало известно, что правительство Германии признало калининградскую экоактивистку Александру Королеву, сопредседателя экологической организации «Экозащита» жертвой политических преследований и предоставило ей убежище. Королёва решила эмигрировать после того, как в отношении нее возбудили пять уголовных дел за отказ признавать «Экозащиту» иностранным агентом и платить штрафы. Сама Королёва и ее коллеги назвали возбуждение уголовных дел политическим давлением.