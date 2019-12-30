Экоактивистка Александра Королева получила политубежище в Германии

Правительство Германии признало калининградскую экоактивистку Александру Королеву, сопредседателя экологической организации «Экозащита» жертвой политических преследований и предоставило ей убежище. Об этом сообщается на сайте «Экозащиты».



«Год заканчивается на оптимистической ноте. Я чувствую себя в безопасности в Германии и понимаю, что могу продолжать свою работу ради сохранения прав человека на благоприятную окружающую среду. Как любой нормальный человек, я предпочла бы жить и работать на родине. Но, если правительство России делает это невозможным, выпихивая из страны инакомыслящих, буду работать здесь. Я благодарна правительству Германии за решение, благодарна всем, кто поддерживал меня и „Экозащиту“ эти долгие 6 месяцев», — приводится цитата Королевой на сайте организации.

Калининградский эколог и экоактивистка Александра Королёва попросила политического убежища в Германии в середине июня 2019 года. Королёва решила эмигрировать после того, как в отношении нее возбудили пять уголовных дел за отказ признавать «Экозащиту» иностранным агентом и платить штрафы. Сама Королёва и ее коллеги назвали возбуждение уголовных дел политическим давлением. В защиту эколога выступила Международная неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch.