Песков о внесении поправок в Конституцию: будет голосование, но не референдум

Песков о внесении поправок в Конституцию: будет голосование, но не референдум
Дмитрий Песков. Фото — Виталий Невар / Новый Калининград
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Референдума по поводу утверждения предложенных президентом РФ поправок в Конституцию проводиться не будет, однако предусмотрено иное голосование по данному вопросу. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает газета «Ведомости».

«Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил изданию, что речь идет не о референдуме, а о каком-то другом голосовании, порядок и сроки которого должны быть определены указом президента», — уточняет издание.

Напомним, в среду, 15 января, Путин в своем послании Федеральному собранию предложил ряд поправок в Конституцию, которые, в частности, меняют механизм формирования правительства.

«Вместе с тем, учитывая, что предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституции РФ. И только по его результатам принимать окончательное решение», — подчеркнул глава государства.

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