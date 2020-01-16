Единороссы единогласно поддержали предложенную президентом кандидатуру премьера

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Единороссы единогласно поддержали предложенную президентом кандидатуру премьера

Госдумовская фракция «Единая Россия» единогласно проголосовала за ранее предложенную президентом кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом пишет «Коммерсант».

Как сообщили источники, присутствовавшие на заседании, Михаил Мишустин анонсировал кадровые изменения в новом правительстве, не уточнив, какие именно.

Также Мишустин встретится с остальными фракциями нижней палаты парламента, а на 14:00 по московскому времени назначено заседание, на котором вся Госдума рассмотрит вопрос о даче согласия президенту на назначение Мишустина премьер-министром.

Напомним, накануне, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку через несколько часов после послания президента Федеральном собранию.

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