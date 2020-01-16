СМИ назвали сроки всероссийского голосования по поправкам в Конституцию

СМИ назвали сроки всероссийского голосования по поправкам в Конституцию
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Полиция

Для внесения поправок в Конституцию, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным, до 1 мая 2020 года проведут всероссийское голосование. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации.

По его словам, добровольное голосование пройдет пройдет в один из выходных дней. Сейчас разрабатывается порядок его проведения. Законопроекты по поправкам в Конституцию, скорее всего, будут внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года.

Напомним, в среду, 15 января, Путин в своем послании Федеральному собранию предложил ряд поправок в Конституцию, которые, в частности, меняют механизм формирования правительства.

«Вместе с тем, учитывая, что предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституции РФ. И только по его результатам принимать окончательное решение», — подчеркнул глава государства.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter