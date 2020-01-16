СМИ назвали сроки всероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Для внесения поправок в Конституцию, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным, до 1 мая 2020 года проведут всероссийское голосование. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации.

По его словам, добровольное голосование пройдет пройдет в один из выходных дней. Сейчас разрабатывается порядок его проведения. Законопроекты по поправкам в Конституцию, скорее всего, будут внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года.

Напомним, в среду, 15 января, Путин в своем послании Федеральному собранию предложил ряд поправок в Конституцию, которые, в частности, меняют механизм формирования правительства.

«Вместе с тем, учитывая, что предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституции РФ. И только по его результатам принимать окончательное решение», — подчеркнул глава государства.