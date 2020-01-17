ВЦИОМ: рейтинг Путина повысился после послания Федеральному собранию

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина россиянами повысился после послания Федеральному собранию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова.

«Данные за 16-е число (января): 67% одобрили работу Путина на посту президента. Днем раньше было 64%», — сказал Федоров во время пресс-конференции по результатам исследования ВЦИОМ, посвященного посланию президента.

Директор добавил, что снизилась доля негативно оценивающих деятельность главы — с 27% до 24%. Больше половины опрошенных (60%) полагают, что выступление было интересным. Противоположной точки зрения придерживаются 8% респондентов.

«30% сказали, что послание произвело на них полностью положительное впечатление, 51% — скорее положительное. Как видим, четыре пятых (населения России — прим. «Нового Калининграда») позитивно впечатлило послание», — сказал директор ВЦИОМ.

Опрос был проведен среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Напомним, Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января.Президент предложил внести ряд поправок в Конституцию. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что референдума по поводу утверждения поправок проводиться не будет, но предусмотрено голосование.