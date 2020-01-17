ВЦИОМ: рейтинг Путина повысился после послания Федеральному собранию

ВЦИОМ: рейтинг Путина повысился после послания Федеральному собранию
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина россиянами повысился после послания Федеральному собранию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова.

«Данные за 16-е число (января): 67% одобрили работу Путина на посту президента. Днем раньше было 64%», — сказал Федоров во время пресс-конференции по результатам исследования ВЦИОМ, посвященного посланию президента.

Директор добавил, что снизилась доля негативно оценивающих деятельность главы — с 27% до 24%. Больше половины опрошенных (60%) полагают, что выступление было интересным. Противоположной точки зрения придерживаются 8% респондентов.

«30% сказали, что послание произвело на них полностью положительное впечатление, 51% — скорее положительное. Как видим, четыре пятых (населения России — прим. «Нового Калининграда») позитивно впечатлило послание», — сказал директор ВЦИОМ.

Опрос был проведен среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Напомним, Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января.Президент предложил внести ряд поправок в Конституцию. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что референдума по поводу утверждения поправок проводиться не будет, но предусмотрено голосование.

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