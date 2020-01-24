«Новая газета» опубликовала манифест против «конституционного переворота»

«Новая газета» опубликовала манифест против «конституционного переворота»
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: «Безответственное отношение»: как депутаты облдумы поддержали правку Конституции
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Издание «Новая газета» опубликовало манифест граждан России «Против конституционного переворота и узурпации власти». В тексте заявления дается негативная оценка действиям президента Владимира Путина и органов власти по изменению Конституции страны.

«У многих из нас есть свои серьезные претензии к действующей Конституции. Но мы понимаем: изменение текста Основного закона под сиюминутные политические интересы разрушает последний институт, защищающий Россию от полной узурпации власти. Устойчивое, демократическое и развитое государство строится ровно на противоположном принципе: Конституция в нем меняется крайне редко и осторожно, зато смена персонального состава публичной власти происходит регулярно», — говорится в манифесте.

Под заявлением подписались в том числе экономист Сергей Гуриев, журналист и муниципальный депутат Илья Азар и политик Юлия Галямина. Всего под заявлением на момент публикации было порядка двух десятков подписей.

В начале недели президент Владимир Путин внес в Госдуму обширный пакет поправок в Конституцию. По оценкам экспертов, некоторые из предложений значительно расширяют полномочия президента. В частности, позволяют создать рычаг влияния на Верховный и Конституционный суды.

Ранее Калининградская областная Дума заявляла, что «большинство депутатского корпуса поправки одобряет». Изменение Конституции возможно только в случае одобрения его парламентами двух третей российских регионов.

Госдума уже приняла поправки в первом чтении. 

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