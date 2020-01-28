В Конституцию РФ предлагают внести более 100 поправок

В Конституцию РФ предлагают внести более 100 поправок
Виталий Невар / Новый Калининград
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Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ вынесла около 100 предложений по изменению Конституции России. Об этом сообщает Коммерсант.

Обсуждаются такие поправки, как закрепление конституционно-правовой ответственности главы государства, уточнение полномочий администрации президента и даже утверждение православия в качестве основной религии страны. Предложили прописать в преамбуле Конституции статус «державы-победительницы» во Второй мировой войне. Для журналистов была открыта только часть заседания.

Предложение закрепить в Конституции ответственность президента за нарушение Основного закона, данной им присяги и за иные правонарушения в соответствии с Конституцией и российскими законами внес завкафедрой конституционного права юрфака МГУ Сурен Авакьян. Также он предложил раскрыть эту норму в отдельном законе. Кроме этого, им предложено определить в Конституции полномочия администрации президента.

Появилось предложение прописать в Конституции основную религию России (православие) и основный язык (русский). Автор поправки — паралимпиец Сергей Бурлаков. На данный момент изменение противоречит первой главе нынешней Конституции, где прописано, что Россия — светская страна, и никакая религия не должна устанавливаться в качестве государственной.

Сенатор Алексей Пушков предложил закрепить в преамбуле Конституции статус России как «державы-победительницы» во Второй мировой войне. Он считает, что этот статус определяет «внутреннее и международное существование» страны.

Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников сообщил, что внесено уже более 100 предложений по изменению Основного закона. В группу входят 75 человек.

Ранее Путин внес законопроект о поправках в Конституцию. Его приняли в первом чтении. 

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