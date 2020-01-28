Курирование нацпроектов в области перешло от Гольдмана к Рольбинову

После увольнения с поста вице-премьера областного правительства Гарри Гольдмана его полномочия по курированию реализации национальных проектов в Калининградской области перешли к вице-премьеру Александру Рольбинову. Об этом во вторник, 28 января, сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов
«Проектная деятельность, свод — Александр Семенович Рольбинов», — сказал губернатор.Об уходе Гольдмана с должности стало известно 23 декабря. Его обязанности было решено перераспределить между членами правительства области.
Комментарии к событию