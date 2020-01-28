Оргеева: облдума не принимала постановление о поддержке изменений в Конституцию

Областная Дума не принимала каких-либо постановлений по итогам «изучения мнения депутатов» о поддержке изменений в Конституцию, предложенных президентом Владимиром Путиным. Об этом «Новому Калининграду» сообщила глава областного парламента Марина Оргеева.



По ее словам, процедура, проведенная 21 января 2019 года была не голосованием методом опроса депутатов, проводимым с целью подготовки постановления облдумы о поддержке изменений в Конституцию, а «изучением мнения депутатов» по данному вопросу.



Слова Оргеевой противоречат тексту письма, разосланного депутатам облдумы 21 января, в котором они приглашались организационным отделом Думы срочно явиться в парламент и принять участие в опросе. «Информируем вас о принятии постановления областной Думы методом опроса депутатов о поддержке проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации № 885214-7 «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», — говорилось в сообщении.







Письмо, разосланное депутатам облдумы организационным отделом парламента.

«Это форма, которую мы не меняли, а постановления Калининградская областная дума не принимала», — объяснила расхождение между текстом письма депутатам и своими словами Оргеева.



Председатель облдумы заявила «Новому Калининграду», что сама поддерживает поправки в Конституцию, но не стала объяснять почему.

Оргеева затруднилась сказать, сколько точно депутатов приняли участие в «изучении мнения», отметив что их было около 30 или больше. Всего в региональном парламенте 40 депутатов.



Поправки в Конституцию для вступления в силу должны быть поддержаны не менее ⅔ парламентов субъектов РФ после того как его примет Госдума и Совет Федерации.



Сейчас поправки готовятся ко второму чтению в Госдуме.