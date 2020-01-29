Николай Воищев о своей отставке: «Я счастлив!»

Николай Воищев о своей отставке: «Я счастлив!»
Николай Воищев. Алексей Милованов / Новый Калининград
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Николай Воищев прокомментировал «Новому Калининграду» свое решение об отставке с поста главы администрации Советсского городского округа.

«Я счастлив! Что свободный человек! Цель — воспитывать детей, а их у меня 6... Все остальное — лирика! Задачи, которые ставились в 2010 году, выполнены», — сообщил Николай Воищев.

Свой пост Николай Воищев, по его словам, покидает уже с сегодняшнего дня — 29 января.

В среду, 29 января, депутаты Окружного совета большинством голосов проголосовали за принятие отставки сити-менеджера Николая Воищева. Пост главы горадминистрации Воищев занимал с ноября 2015 года, а до этого 4 года был мэром Советска. 

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