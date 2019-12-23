Свободен и счастлив: чем запомнился Николай Воищев

В среду, 29 января, сити-менеджер Советска Николай Воищев подал в отставку и теперь, по его заверениям, свободен и счастлив. За почти десять лет у власти в Советске он сменил несколько должностей, пережил множество медийных скандалов и даже успел побыть фигурантом уголовного дела. «Новый Калининград» вспоминает, чем политик запомнился жителям региона.

Заставлял учить чиновников гимн РФ, а сотрудников МУПов — пересаживаться на велосипеды

В 2013 году Николай Воищев заявил, что всех руководителей муниципальных предприятий, начальников управлений горадминистрации, директоров школ и других образовательных учреждений Советска местная администрация проверит на знание гимна России. Глава города пояснил, что ему бывает «страшно», когда на мероприятиях во время исполнения гимна чиновники молчат или болтают между собой. Спустя несколько лет Воищев решил ради «экономии средств» пересадить сотрудников муниципальных предприятий на велосипеды, которые планировали купить на бюджетные деньги. Инициатива зависла на стадии подсчетов.

Улаживал конфликт с советчанкой, которая объявила голодовку в его кабинете

Спустя месяц после вступления Николая Воищева в должность главы администрации Советска, утром в его приемную пришла многодетная горожанка и сообщила, что объявляет голодовку прямо в его кабинете. Женщина уверяла, что сити-менеджер дал негласное указание не брать ее на работу из-за случившегося между ними ранее конфликта. Сам Воищев утверждал, что советчанке неоднократно предлагали работу, но та отказалась. Протестная акция продлилась до обеда того же дня, после чего женщина и и ее родственники покинули здание мэрии.

Пил стакан «технической воды» из очистных сооружений

В 2014 году губернатор Николай Цуканов во время визита в Советск предложил Николаю Воищеву попробовать воду, прошедшую все процедуры очистки на новых очистных сооружениях, построенных годом ранее. И глава города это сделал. В 2015 году глава Калининграда Александр Ярошук заявил, что не намерен следовать примеру Воищева и пить воду из очистных, когда они будут введены в эксплуатацию. «Мэр Советска молодой еще, вот пусть он и пьет», — отметил калининградский градоначальник.

Продавал сам себе землю

В феврале 2017 года прокуратура уличила Николая Воищева в том, что он купил у муниципалитета внушительный кусок земли по заниженной стоимости. За участок площадью более чем 2,7 тыс. кв. метров в 2015 году он заплатил всего 63 тыс. рублей, таким образом «расширив» себе участок возле дома. Антикоррупционеры посчитали, что сити-менеджер после такого должен уволиться. Воищев заявил, что ничего противозаконного не совершал, но суд все-таки аннулировал сделку.

Был под подпиской о невыезде из-за уголовного преследования

В июле 2018 года Следственный комитет заявил о том, что Николай Воищев стал подозреваемым по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Поводом для уголовного преследования сити-менеджера стала все та же история с покупкой земли. В доме у сити-менеджера прошел обыск. В январе 2019 года Воищеву официально предъявили обвинение, правда уже в октябре уголовное преследование сити-менеджера прекратили. «В любом случае закончится все тем, что будет признано, что я невиновен», — ранее предвосхитил события Николай Воищев.

Предложил убрать из обихода слово «кризис»

В феврале 2015 года глава Советска Николай Воищев предложил губернатору региона Николаю Цуканову убрать из обихода слово «кризис». «Нужно убрать слово кризис. Когда происходит чрезвычайное происшествие, чем больше люди о нем начинают говорить, тем больше оно разрастается. Сейчас мы говорим: „кризис-кризис, все плохо-плохо“. Надо вообще убрать слово „кризис“. Я не очень точно уверен, но вообще в кризис надо пересмотреть отношение к жизни, с этого надо начинать. Поэтому давайте уберем это слово из обихода», — пояснил свою позицию сити-менеджер.

Танцевал перед горожанами вместе с депутатом и министром

Летом 2017 года на открытии нового пришкольного стадиона в Советске депутат Калининградской облдумы Евгений Абарюс, глава Советского городского округа Николай Воищев и врио вице-премьера областного правительства Наталья Ищенко исполнили зажигательный танец. Видео стало хитом в калининградском сегмене соцсетей.





Получал одну из самых крупных зарплат среди сити-менеджеров в регионе



В 2016 году расходы на содержание чиновничьего аппарата в муниципалитетах Калининградской области составили в общей сложности 1,768 млрд рублей. По размеру официальной зарплаты Николай Воищев среди глав муниципальных администраций оказался на третьем месте, уступив только Александру Ярошуку и Александру Ковальскому. Его среднемесячный доход на тот момент составлял 146,3 тыс. рублей. В 2018 году официальный доход главы администрации Советска составил 1 млн 952 тыс. рублей — это примерно 162 тыс. рублей в месяц), однако тогда из его декларации исчез дом площадью 123,9 кв.м.

Ремонтировал набережную и не слушал критику

Об аварийном состоянии набережной у моста королевы Луизы в Советске чиновники задумывались как минимум с 2014 года. В декабре 2017 года провалы на набережной засыпали, но спустя пару недель ямы снова появились. В ноябре 2018 года Николай Воищев разместил на своей странице в Facebook иллюстрации из проекта благоустройства набережной. Контракт на сумму 107,5 млн рублей заключили с компанией ООО «Стройком-Монолит». Работы проходили с явным отставанием от графика, поэтому весной 2019 года Воищев побывал на стройплощадке, где с подрядчиком состоялся «жесткий и предметный» разговор. Зимой 2019 года набережную торжественно открыли. Местный активист хотел устроить на мероприятии одиночный пикет, чтобы указать чиновникам на недостатки нового объекта, но после разъяснительной беседы с полицейскими передумал.

Сравнивал заседания облдумы с цирком

В октябре 2015 стал Николай воищев стал председателем Ассоциации муниципальных образований региона (АМОКО). А уже спустя месяц, побывав в новом для себя качестве на заседании Калининградской областной думы, заявил, что это мероприятие «больше похоже на цирк». Он также рассказал, что, когда шел на заседание облдумы в первый раз, депутат Евгений Абарюс посоветовал ему ничему не удивляться. «Заседание больше похоже на цирк, когда есть два клоуна, а остальные над ними смеются», — прокомментировал Воищев свои впечатления от заседания регионального парламента.

Много лет расселял «дом на таможне»

В Советске на ул. Базарная, 1-3 стоит уникальное здание — «дом на таможне», как прозвали его горожане, — которое с трех сторон окружено территорией пограничного пункта пропуска. Часть здания давно признана подлежащей сносу, другая — капитальному ремонту. Однако много лет жильцы дома не могли добиться получения новых квартир. В августе 2019 года губернатор пообещал выделить деньги на расселение. Николай Воищев добавил, что в дальнейшем опустевшее здание планируют снести. Такая перспектива не понравилась местным краеведам, которых поддержал блогер Илья Варламов. Несмотря на протесты горожан, чиновники заявили, что восстановление дома считают «нецелесообразным».

Хотел выкрасить дома у погранперехода в триколор, но в итоге установил огромный флагшток

В феврале 2019 года стало известно, что в Советске местные власти задумали раскрасить фасады трех многоэтажек напротив погранперехода в цвета российского флага. На вопрос, как вообще родилась такая идея, Николай Воищев ответил: «Когда мы едем в сторону Российской Федерации, со стороны Литвы видно эти дома. И сейчас, я думаю, это будет очень красиво». Однако горожане высказались категорически против такой инициативы, и чиновникам пришлось от нее отказаться.

Но огромный триколор, который видно из Литвы, в Советске все-таки появился. На набережной у моста королевы Луизы установили флагшток высотой с девятиэтажный дом.

Открывал музей военной техники и пытался забрать статуи, демонтированные с Зеленого моста в Вильнюсе

Еще одна патриотическая инициатива Николая Воищева — музей военной техники, который был открыт в Советске в 2014 году. Вполне возможно, что помимо танков и самолетов в городском сквере вскоре бы появились и другие экспонаты. Летом 2015 года Воищев написал письмо мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу с просьбой передать демонтированные с Зеленого моста в центре столицы Литвы советские скульптуры. «Возможно, если России эти скульптуры так дороги, то мы могли бы обменять их и вернуть исторические ценности Литвы», — ответил Шимашюс. Однако посол РФ в Литве Александр Удальцов выступил против такого обмена.

Запускал фонтаны зимой и рубил новогодние елки в детсадах

В 2017 году главная новогодняя елка Советска не стоила муниципалитету ни копейки, потому что ее срубили на территории детского сада. По словам Николая Воищева, ель угрожала безопасности. Несмотря на общественный резонанс, спустя год история повторилась. Традиция рубить живые деревья прервалась в 2019 году благодаря экс-главе соседнего муниципалитета Сергею Восковщуку, который дал Советску в пользование искусственную ель.

Кроме того, в декабре 2017 года, невзирая на снег и низкую температуру, в Советске торжественно открыли светодиодный музыкальный фонтан возле городского парка. Высота струй фонтана может достигать в высоту 15 метров, но на полную мощность его пообещали включить только с приходом весны. Интересно, что в преддверии новогодних праздников в 2018 году Воищев предложил накрыть этот фонтан щитами, а сверху поставить искусственную елку. Спустя еще два года в Советске вновь запустили фонтан зимой — на отремонтированной набережной реки Неман. Температура в тот день была плюсовая, но после торжественного мероприятия гидротехническое сооружение все-таки выключили.

Противостоял местным жителям, которые неоднократно предлагали его уволить

В марте 2018 году предложение Николаю Воищеву сложить полномочия из-за скандала со вбросами бюллетеней поступило от главы регионального отделения КПРФ Игоря Ревина. Спустя несколько месяцев после возбуждения в отношении Воищева уголовного дела некоторые депутаты горсовета Советска заявляли, что готовы на очередном заседании поднять вопрос об отставке с поста сити-менеджера. В июне 2019 года активные горожане собирали подписи за отставку Николая Воищева. Сам чиновник говорил, что инициатива его увольнения принадлежит оппозиционерам, которые таким образом пытаются привлечь на свою сторону электорат в преддверии выборов в окружной Совет депутатов. Губернатор Антон Алиханов назвал тогда историю с возможной отставкой Воищева «информационным шумом и истерикой без фактуры».

Судился из-за своих фотографий с голым торсом, появившихся в соцсетях

В ноябре 2017 года Николай Воищев подал в суд на администратора одного из пабликов «ВКонтакте». Сити-менеджер был возмущен публикацией в «Подслушано в Советске» фотографии, где он запечатлен с обнаженным торсом, и благодаря которой достоянием общественности стала внушительных размеров татуировка на его руке. Градоначальник планировал отсудить у ответчиков 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд встал на сторону ответчицы и оставил сити-менеджера без компенсации.

Оставлял весь город на целый месяц без горячей воды

В апреле 2018 года в Советске была остановлена котельная «Западная», и город остался без горячей воды. По словам Николая Воищева, ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» прекратило подачу природного газа из-за задолженности концессионера. «Все мы стали заложниками возникшей ситуации», — заявил тогда Воищев. Позже концессионер заявил, что такая ситуация сложилась из-за того, что именно город задолжал им за поставленное тепло. Горячую воду в Советске собирались отключить на 3,5 месяца, до конца августа, но после предостережений прокуратуры решили включить уже в мае.

Почти ликвидировал музей истории города, но ограничился сменой директора

В июне 2018 года администрация города Советска издала приказ о ликвидации музея истории города, сославшись на недостаточное количество средств на его содержание. Как объяснял Николай Воищев, изначально речь шла о преобразовании городского музея с ликвидацией юридического лица, которое осуществляло музейную деятельность. Министр по муниципальному развитию и внутренней политике области Александр Торба назвал такое решение ошибочным, рекомендовал отменить его и разработать проект развития городского музейного пространства. Сити-менеджер пообещал так и поступить. Осенью того же года директора музея истории города Анжелику Шпилёву, которая активно противостояла инициативе по ликвидации учреждения, горадминистрация уволила по статье «утрата доверия».

Фотографировался с фальшивым волком Забивакой

В июне 2018 года в Советске на стадионе «Красная звезда» прошел праздник, посвященный Дню России и предстоящему ЧМ-2018. На праздник позвали талисман турнира, волка «Забиваку», правда оказалось, что он сильно отличается от оригинального маскота. Николай Воищев рассказал, что он был уверен, что речь идет об оригинальном талисмане. По словам главы администрации, перед началом мероприятия он поинтересовался у начальника отдела культуры, тот ли это талисман, и ему ответили, что волк на празднике в Советске «соответствует всем стандартам».

Позже в администрации Советска заявили, что публику на празднике на самом деле развлекал волк Забияка. Глава регионального отделения УФАС назвала Забияку «драным волком» и заявила, что ведомство направит в муниципальную администрацию запрос.

Называл «мразями» вандалов и предлагал вознаграждение за информацию о ворах

В 2018 году неизвестные испортили информационные таблички музея военной техники под открытым небом, закрасив надписи на них краской. Николай Воищев назвал вандалов «мразями». В том же году сити-менеджер обвинил полицию в бездействии после краж канализационных люков, а также пообещал 10 тыс. рублей за информацию о вандалах, разгромивших парк.





Ремонтировал «трущобы», возле которых Алиханов пускал газ

В марте 2019 года в Советске чиновники во главе с губернатором Антоном Алихановым провели торжественную церемонию пуска газа. Мероприятие состоялось в одном из дворов микрорайона «Чапаевский» на фоне давно неремонтированных фасадов и разбитых сараев. Видео церемонии разошлось по различным соцсетям и СМИ. Последние окрестили панораму за спиной губернатора «трущобами». В ноябре 2019 года получивший известность благодаря этому скандалу дом отремонтировали.

Отказался от звания почетного гражданина Советска

В августе 2018 года Николай Воищев отказался от звания почетного гражданина города. «Считаю некорректным наделять званием почетного гражданина главу администрации», — пояснил свое решение сити-менеджер.





Текст — Екатерина Медведева, фото — Виталий Невар, Алексей Милованов, Денис Туголуков / Новый Калининград