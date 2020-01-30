Нового сити-менеджера Советска намерены назначить только осенью

Конкурс по выбору главы администрации Советского городского округа состоится осенью 2020 года. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.



Согласно уставу Советского городского округа, глава муниципальной администрации назначается на должность по результатам конкурса, итоги которого подводят местные депутаты. Контракт с сити-менеджером заключается на срок полномочий окружного Совета депутатов (до дня начала работы окружного Совета депутатов нового созыва, но не менее чем на два года).

Решение о проведении конкурса на пост сити-менеджера принимается на первом заседании вновь избранного состава окружного совета. Не позднее, чем за 20 дней до проведения конкурса, в горадминистрации должны будут опубликовать его условия, а также сведения о времени и месте его проведения. Конкурс проводится не ранее одного месяца и не позднее двух месяцев со дня принятия решения о его проведении.

«Срок полномочий действующего окружного Совета депутатов истекает в сентябре текущего года. В единый день голосования — 13 сентября — выберут новых депутатов. То есть это значит, что конкурс по выбору главы администрации Советского городского округа будет только в октябре-ноябре», — пояснил Лысков.