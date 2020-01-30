Нового сити-менеджера Советска намерены назначить только осенью

Нового сити-менеджера Советска намерены назначить только осенью
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Чиновники

Конкурс по выбору главы администрации Советского городского округа состоится осенью 2020 года. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Согласно уставу Советского городского округа, глава муниципальной администрации назначается на должность по результатам конкурса, итоги которого подводят местные депутаты. Контракт с сити-менеджером заключается на срок полномочий окружного Совета депутатов (до дня начала работы окружного Совета депутатов нового созыва, но не менее чем на два года).

Решение о проведении конкурса на пост сити-менеджера принимается на первом заседании вновь избранного состава окружного совета. Не позднее, чем за 20 дней до проведения конкурса, в горадминистрации должны будут опубликовать его условия, а также сведения о времени и месте его проведения. Конкурс проводится не ранее одного месяца и не позднее двух месяцев со дня принятия решения о его проведении.

«Срок полномочий действующего окружного Совета депутатов истекает в сентябре текущего года. В единый день голосования — 13 сентября — выберут новых депутатов. То есть это значит, что конкурс по выбору главы администрации Советского городского округа будет только в октябре-ноябре», — пояснил Лысков.

В среду, 29 января, депутаты Окружного совета большинством голосов проголосовали за принятие досрочной отставки главы администрации Советска Николая Воищева. Исполняющим обязанности сити-менеджера пока назначен замглавы администрации Александр Бурых.
Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter