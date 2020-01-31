Область выделяет из резервного фонда свинофермам Кузнецова еще 92 млн

Правительство Калининградской области выделяет из резервного фонда 92,3 млн руб. для выплаты субсидии «Прибалтийской мясной компании три» Игоря Кузнецова после уничтожения на ее свинофермах животных, больных африканской чумой свиней. Соответствующее постановление подписал губернатор Антон Алиханов 28 января. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.



В ноябре 2019 года губернатор Антон Алиханов подписал постановление о выплате 70 млн руб. в качестве компенсации ущерба за изъятие свиней после обнаружения вируса АЧС на свинокомплексе «Прибалтийской мясной компании три».

Таким образом, общая сумма помощи свинокомплексам Игоря Кузнецова из областного бюджета составила 162,3 млн руб.

Карантин на объектах компании был введен в августе. Тогда же были определены условия выплаты компенсации за уничтожение больных животных — по 85 руб. за кг живого веса или 159 руб. за килограмм свинины.