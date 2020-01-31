Гинзбург: правка Конституции под сиюминутные интересы разрушает государственность

Гинзбург: правка Конституции под сиюминутные интересы разрушает государственность
Соломон Гинзбург. Алексей Милованов / Новый Калининград
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Член общественной палаты Калининградской области Соломон Гинзбург выступил категорически против принятия поправок в Конституцию, предложенных президентом Владимиром Путиным. По его словам, «правка Конституции под сиюминутные политинтересы разрушает государственность». Об этом он заявил четверг, 30 января, в ходе заседания областной общественной палаты в рамках обсуждения вопроса поправок в Конституцию.

«Прежде чем править действующую Конституцию, нужно запустить ее работу. Сейчас, к сожалению, нет времени назвать порядка 49 статей, которые не работают. Начиная с того, что Россия — социальное государство, заканчивая единым экономическим пространством, которое обеспечивается Конституцией. Посмотрите на ситуацию вокруг нашего региона», — отметил Гинзбург.

По его словам, нет необходимости как-то отдельно фиксировать в Конституции статус Госсовета, потому что уже есть Совет Федерации.

«Вместо конституционного собрания нам предлагают имитационную рабочую группу, состоящую из артистов и фигуристов, а вместо реформ — какие-то нелегитимные вещи, связанные с так называемым общенародным голосованием. Есть референдум. Если хотите серьезно изменить ситуацию, то давайте хотя бы два вопроса поставим. Об избираемости Совета Федерации и отмене антинародной пенсионной реформы. Кстати, общественная палата, к ее чести, не поддержала ее в июле 2018 года, в отличие от областной Думы, что является позором. В свое время невозможно было, чтобы такие решения принимались, не советуясь с населением области», — сказал Гинзбург.

Как ранее сообщал «Новый Калининград», в ходе обсуждения поправок в Конституцию в областной общественной палате член «Единой России», депутат Госдумы Александр Пятикоп заявил, что предлагаемые поправки являются «первым шагом к высшей лиге политической культуры».
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