Алиханов о претензиях к своей диссертации: «Мы внимательно этот вопрос изучим»

Антон Алиханов заявил, что все претензии «Диссернета» к его кандидатской диссертации будет «внимательно изучать». Об этом губернатор рассказал журналистам во вторник, 4 февраля.



Глава региона поблагодарил сетевое сообщество «за внимание» к его работе. «Это честно, без какой-то там иронии. Считаю, что они занимаются правильным делом — борьбой за чистоту науки», — подчеркнул Алиханов.

При этом губернатор поставил под сомнение некоторые обвинения в некорректных заимствованиях: «Если говорить про частности и про алгоритмы, то большая часть из того, что приписывается в качестве, якобы плагиата, [там] идет ссылка на некую дипломную работу без выходных данных — ни автора, ни места защиты, ни даты защиты... Мы посмотрели так уже мельком вчера, после появления этой публикации, — там есть переписанные куски, в том числе моих преддиссертационных статей еще аж 2009 года. Что это за текст и как на него можно ссылаться? То есть есть куски из моих статей, которые есть в дипломной работе, которую „Диссернет“ считает, значит, плагиатом дипломной работы. Чья это дипломная работа опять же...Понятно. Ну да ладно, мы еще внимательно этот вопрос изучим. Что касается самой защиты: вы знаете, я помню, сколько это стоило нервов и сама защита, и подготовка к ней, и написание. На все вопросы диссертационного совета я ответил и это было достаточно сложно», — заявил Алиханов.

Как ранее писал «Новый Калининград», эксперты сообщества «Диссернет» нашли большой объем некорректных заимствований в диссертационной работе губернатора Антона Алиханова на соискание степени кандидата экономических наук. Под некорректными заимствованиями эксперты подразумевают дословное цитирование источников при отсутствии кавычек, ссылок или совместных работ с цитируемыми авторами.

