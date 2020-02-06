В США завершился процесс импичмента. Трамп остается президентом

Процесс по импичменту Дональда Трампа в США провалился. Глава Белого дома не будет осужден и отстранен от власти. Сенат оправдал его по обоим пунктам, пишет РИА «Новости».

Конгрессмены сочли Трампа невиновным по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. На этом процесс импичмента завершился.

Как уточняет информагентство, для отстранения президента от власти требовалось две трети голосов сенаторов. При этом республиканское большинство в сенате изначально не намеревалось объявлять Трампу импичмент.