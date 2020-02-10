Семеро фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Семеро фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет лишения свободы. Об этом сообщает Meduza, чей корреспондент находится в зале суда.

Дмитрия Пчелинцева, которого обвинение считает создателем «Сети», приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Илья Шакурский получил 16 лет, Андрей Чернов — 14 лет, Максим Иванкин — 13 лет, Михаил Кульков — 10 лет. Василию Куксову дали девять лет колонии общего режима, Арману Сагынбаеву — шесть лет общего режима.

Уголовное дело об организации террористического сообщества «Сеть» возбудили осенью 2017 года, всего в Санкт-Петербурге и Пензе в итоге задержали 11 человек. Несколько фигурантов дела — левые активисты, антифашисты или анархисты.

Большинство задержанных увлекались страйкболом. В ФСБ считают, что эти игры были подготовкой к терактам и свержению российской власти, писало издание в апреле прошлого года, когда дело «Сети» начал рассматривать суд. Один из двоих антифашистов, которых будут судить в Петербурге, заявил, что признает вину — его родственники отмечают, что он пошел на это, чтобы его перестали бить в СИЗО.

С воскресенье калининградец Иван Лузин вышел на одиночный пикет в поддержку фигурантов дела «Сети», в руках у него был плакат с надписью «Дело „Сети“: сшито разрядами электрошокера».