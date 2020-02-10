У подозреваемого в оправдании нацизма калининградца был обыск, изъята техника

У подозреваемого в оправдании нацизма калининградца был обыск, изъята техника
Николай Горелов. Фото из личного архива
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В Калининграде сотрудники Следственного комитета провели обыск у блогера Николая Горелова, против которого возбудили дело о реабилитации нацизма (часть 3 статьи 354.1 УК). Как сообщила «Новому Калининграду» адвокат Мария Бонцлер, следственные мероприятия прошли утром в понедельник, 10 февраля.

Блогер и его адвокат находятся под подпиской о неразглашении, поэтому более подробный комментарий у них получить не удалось. Как стало известно «Новому Калининграду» от собственного источника, знакомого с ситуацией, у Горелова дома изъяли оргтехнику: мобильный телефон, жесткий диск и роутер. По словам собеседника, официально обвинение калининградцу было предъявлено в конце января.

В Калининграде в отношении 34-летнего блогера Николая Горелова (псевдоним — Кириченко) Следственный комитет возбудил уголовное дело за реабилитацию нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ) из-за поста в «ВКонтакте». По версии следствия, калининградец опубликовал у себя на странице текст, оскорбляющий память о Великой Отечественной войне.

Николай Горелов заявил, что не считает художественный текст, в котором поднимались темы насилия красноармейцев над пленным германским населением и репрессии против самих красноармейцев после окончания войны, поводом для уголовного преследования.

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