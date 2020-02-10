Рейтинг доверия к Дмитрию Медведеву упал

Рейтинг доверия к Дмитрию Медведеву упал
Дмитрий Медведев. Виталий Невар / Новый Калининград
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Количество россиян, доверяющих Дмитрию Медведеву после объявления о его отставке, снизилось. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Так, в опубликованном рейтинге доверия в декабре 2019 года Дмитрию Медведеву доверяли 6,9% опрошенных, а уже в январе эта доля снизилась до 6,1% респондентов. Также ВЦИОМ опубликовал рейтинг недоверия российским политикам, согласно которому в декабре 2019 года в действиях Медведева сомневались 23% соотечественников, а в январе — 22,1%.

Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проведены в период с мая 2019 г. по февраль 2020 г. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. До 17 июня 2018 г. включительно опрашивалось ежедневно 1000 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. С 18 июня 2018 г. ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Приведено среднее значение за семь дней опроса. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Напомним, 15 января премьер-министр Правительства РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе в отставку правительства в полном составе. 16 января президент РФ Владимир Путин учредил должность заместителя председателя Совета Безопасности и назначил на нее Медведева.


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