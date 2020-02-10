Суд отменил еще один «инагентский» штраф калининградской «Экозащите»

Московский районный суд Калининграда отменил очередной штраф и закрыл административное дело против калининградской НКО «Экозащита». Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщает правозащитный фонд «Общественный вердикт».

Административное дело на экологов завели за то, что они якобы проигнорировали предупреждение о необходимости предоставить в Минюст отчетность «иностранного агента». Утверждалось, что это предупреждение было выслано по почте.

«Юрист „Общественного вердикта“ Елена Першакова и адвокат фонда Алексей Лаптев доказали, что никакого предупреждения экологи не получали, что их не информировали о составлении протокола, они вообще не знали, что открыто новое дело. „Экозащита“, как и другие независимые российские НКО, находится под прессингом по закону об „иностранных агентах“», — говорится в сообщении фонда.

Напомним, ранее Московский районный суд Калининграда отменил «Экозащите» штраф в 100 тыс. рублей, который экозащитники также получили за неисполнение закона об «иностранных агентах».

В октябре 2019 года сообщалось, что российский правозащитный фонд «Общественный вердикт» обратился в суд с жалобой на действия судебных приставов, возбудивших 5 уголовных дел в отношении сопредседателя группы «Экозащита», калининградского эколога и общественного деятеля Александры Королевой.

В декабре 2019 года юристы фонда доказали в областном суде, что как минимум одно из постановлений мирового суда, по которому было возбуждено уголовное дело, не вступило в законную силу. Московский районный суд Калининграда обязали рассмотреть жалобу защитников на это постановление.

«Новый Калининград» подробно рассказывал о ситуации с возбуждением уголовных дел в отношении калининградского эколога. На Александру Королеву завели пять уголовных дел за неисполнение решений суда. Организация отказывается считать себя иностранным агентом, пытается оспорить этот статус в Европейском суде по правам человека и не платила штрафы, которые на нее накладывал в этой связи Минюст. Александре Королевой грозит до 2 лет лишения свободы, из-за опасений уголовного преследования она была вынуждена покинуть Россию.