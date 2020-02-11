США готовы потратить $760 млн на противодействие влиянию России

США планирует выделить на 2021 финансовый год не менее $760 млн на помощь государствам Европы, Евразии и Центральной Азии в противодействии влиянию России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Документ предполагает, что $763,8 млн пойдут на противодействие «российскому влиянию» путем наращивания возможностей союзников США в области безопасности, защиты их территориальной целостности и поддержку усилий государств-партнеров по прекращению использования российского военного оборудования. Кроме того, Америка планирует заняться устранением «слабых мест макроэкономической среды, которые пытается эксплуатировать Россия, например, — зависимость от энергетики и торговли».

$24 млн предлагается выделить на противодействие «российской дезинформации и пропаганде».