Прокурор: дело главы мусорного оператора Хряпченко расследуют слишком долго

Прокурор: дело главы мусорного оператора Хряпченко расследуют слишком долго
Алексей Хряпченко. Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Мусорная реформа и ее последствия

В областной прокуратуре считают, что расследование уголовного дела в отношении главы ЕСОО Алексея Хряпченко затянулось. Об этом журналистам во время пресс-конференции в четверг, 13 февраля, сообщил прокурор области Сергей Хлопушин, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Мы тоже считаем, что долго», — заявил прокурор. Он также отметил, что ведомство внесло в ФСБ соответствующее требование, и «они сейчас принимают меры, чтобы принять по этому делу решение». Алексей Хряпченко сейчас имеет статус подозреваемого по уголовному делу.

«По нашему мнению уголовное дело должно быть направлено в суд», — сказал Хлопушин. Он напомнил, что Хряпченко подозревают в незаконном выделении себе премий и тем самым нанесении бюджету ущерба. «Но надо отметить, что ущерб был им компенсирован», — отметил прокурор.

Ранее «Новый Калининград» подробно рассказывал о выявленных в компании нарушениях, в том числе по поводу необоснованного завышения зарплат. Сам Алексей Хряпченко незаконно премировал себя в течение 2017 года на 2,8 млн руб., против него ФСБ возбудила уголовное дело.

Комментировать (3)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter