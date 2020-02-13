Прокурор: дело главы мусорного оператора Хряпченко расследуют слишком долго

В областной прокуратуре считают, что расследование уголовного дела в отношении главы ЕСОО Алексея Хряпченко затянулось. Об этом журналистам во время пресс-конференции в четверг, 13 февраля, сообщил прокурор области Сергей Хлопушин, передает корреспондент «Нового Калининграда».
«Мы тоже считаем, что долго», — заявил прокурор. Он также отметил, что ведомство внесло в ФСБ соответствующее требование, и «они сейчас принимают меры, чтобы принять по этому делу решение». Алексей Хряпченко сейчас имеет статус подозреваемого по уголовному делу.
«По нашему мнению уголовное дело должно быть направлено в суд», — сказал Хлопушин. Он напомнил, что Хряпченко подозревают в незаконном выделении себе премий и тем самым нанесении бюджету ущерба. «Но надо отметить, что ущерб был им компенсирован», — отметил прокурор.Ранее «Новый Калининград» подробно рассказывал о выявленных в компании нарушениях, в том числе по поводу необоснованного завышения зарплат. Сам Алексей Хряпченко незаконно премировал себя в течение 2017 года на 2,8 млн руб., против него ФСБ возбудила уголовное дело.
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